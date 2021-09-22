Заключенный в США Ярошенко пожаловался на давление после отказа суда в освобождении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут, США), обратился в тюремный медпункт с жалобами на давление после сообщения о том, что американский суд отказался удовлетворить прошение о его освобождении. Об этом в среду рассказала ТАСС супруга россиянина Виктория Ярошенко.

Прошение об освобождении по состоянию здоровья защита Ярошенко подала в декабре прошлого года. В понедельник адвокат Алексей Тарасов сообщил, что суд отказал в его удовлетворении. По словам защитника, суд постановил, что, несмотря на наличие у россиянина хронических заболеваний, отсутствуют обстоятельства, "которые способствовали бы его освобождению в данный момент".

"Решение принял очень тяжело, все-таки была какая-то надежда, тем более, что они так долго молчали, тянули девять месяцев, - сказала жена россиянина. - Константин очень сильно расстроился. После этой новости ему стало плохо, голова закружилась, начало кидать из стороны в сторону. Пришлось обратиться в медсанчасть. Обычно они отказывают, но тут видимо Константин так плохо выглядел, что сделали укол".

Решение суда Виктория назвала политически мотивированным. Она добавила, что разочарована отношением американских властей к направленному ранее обращению. "Обращения эти писать бесполезно. Это может решить только наше правительство и правительство США. Уже просто нет желания биться головой в закрытые двери", - сказала жена россиянина.

По словам собеседницы, сейчас в тюрьме Данбери вспышка чесотки. "У них [в тюрьме] началась чесотка: выгоняют [заключенных] на улицу, обрабатывают помещения, - сказала собеседница агентства. - У Константина жалоб таких нет. В прошлый раз, когда у них в тюрьме чесотка распространялась, у него сосед подхватил. Конечно, боится заразиться". Ярошенко добавила, что тюремные медики выдают заключенным таблетки. "По шесть таблеток в день - не понятно, что это за таблетки. Якобы, чтобы не заразиться", - отметила супруга россиянина.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.