НИИ генетических технологий с клиникой генной терапии создадут на базе вуза в Белгороде

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. НИИ генетических технологий с клиникой генной терапии, а также международный образовательный центр для обучения молекулярных биологов, врачей и генных инженеров создадут к 2023 году на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"), сообщили ТАСС в среду в пресс-службе вуза.

"На развитие технологий геномного редактирования для решения инновационных задач биомедицины и диагностики Белгородскому госуниверситету из федерального бюджета будет выделено более 267 млн рублей. На базе университета будут созданы НИИ генетических технологий с клиникой генной терапии, а также международный образовательный центр, где будут обучать молекулярных биологов, врачей и генных инженеров", - сказали в пресс-службе.

Грантовая программа рассчитана до 2023 года, софинансирование со стороны белгородского университета составит 160 млн рублей. Развитием технологий генетического моделирования в области медикобиологических исследований и генной терапии нейромышечных заболеваний команда исследователей НИУ "БелГУ" займется под руководством профессора Владимира Бухмана из Великобритании. Также в работах примут участие Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России, "Институт стволовых клеток человека" и "Генотаргет".

"Будет не просто сформирован пул высококвалифицированных специалистов, это даст мультипликативный эффект развитию генных технологий и персонализированной фармакотерапии и привлечет миллионы инвестиций в высокорентабельный бизнес", - отметил ректор НИУ "БелГУ" Олег Полухин.