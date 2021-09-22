Генсек ООН отметил, что обещание G7 об 1 млрд доз вакцин от коронавируса еще не выполнено

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Обещание Группы семи о предоставлении миллиарда доз вакцин от коронавируса пока не реализовано, это является лишь частью необходимых усилий. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая по видеосвязи на саммите по вопросам борьбы с пандемией.

"Система глобального здравоохранения пока не справляется, 4,5 млн жизней [потеряно], и число растет, - сказал Гутерриш. - Мы располагаем эффективными вакцинами против COVID-19. Мы можем покончить с пандемией. Поэтому я призвал к [выработке] глобального плана по вакцинации и надеюсь, что нынешний саммит станет шагом в этом направлении".

По словам генсека, коронавирус продолжает циркулировать в мире. При этом даже в районах, где наблюдалось снижение числа случаев, новые варианты вызывают опасные волны инфицирования, отметил он.

"Более 5,7 млрд доз вакцин были распределены в мире, 73% из них приходится на 10 стран. Страны с высоким доходом получили в 61 раз больше доз вакцин на душу населения по сравнению с государствами с низким доходом, - обратил внимание генсек ООН. - Только 3% жителей Африки вакцинированы. Обещание стран Группы семи о миллиарде доз вакцин было лишь частью того, что необходимо, но и это до конца еще не реализовано".

По убеждению Гутерриша, Всемирная организация здравоохранения должна получить больше полномочий. "ВОЗ должна получить больше полномочий, ее авторитет нужно укрепить, а финансирование - увеличить, чтобы организация могла играть координирующую роль в реагировании на чрезвычайные ситуации", - сказал генсек ООН.