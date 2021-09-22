Муниципальные центры управления открыли во всех городах и районах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Муниципальные центры управления (МЦУ) появились во всех городах и районах Дагестана. Они созданы для быстрого реагирования на обращения граждан, сообщил в среду ТАСС руководитель центра управления регионом в Дагестане Султан Абдуралимов.

"К работе Центра управления регионом (ЦУР) Республики Дагестан теперь добавились муниципальные центры их уже 55 в республике. В целом проект направлен именно на взаимодействие исполнительной власти с населением и ускорение решения проблем. Инициатива была реализована ЦУР Республики Дагестан совместно с региональным Минцифры по поручению врио главы региона Сергея Меликова", - сказал он.

По его словам, одними из первых в Дагестане МЦУ были открыты в городах Хасавюрт, Махачкала и Дербентском, Кизилюртовском и Новолакском районах. "В МЦУ, по традиции, будут поступать и оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям. На муниципальные образования и органы исполнительной власти Республики Дагестан приходится примерно по 50% обращений", - добавил Абдуралимов.

С момента открытия ЦУР Республики Дагестан (ноябрь 2020 года) специалистами обратной связи получено и обработано более 20 тыс. обращений.

ЦУР - единый пункт мониторинга, в который будут поступать и оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона, формироваться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему развитию.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны и губернаторам создать ЦУР в каждом субъекте России.