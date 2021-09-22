Сброс загрязненных сточных вод в Волгу снизился на 200 млн куб. м

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сброс загрязненных сточных вод в Волгу снизился на 200 млн кубических метров в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщил в среду первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Уже завершено строительство более 55 очистных сооружений ЖКХ на территории 10 субъектов РФ. Это позволило сократить сброс загрязненных сточных вод на 200 млн кубических метров", - сказал Цыганов.

По его словам, объем сброса загрязненных стоков в реку снижается ежегодно благодаря строительству очистных сооружений.

Замминистра отметил, что сейчас обсуждается перспектива расширения проекта и на другие водные артерии страны. "Эта дискуссия очень сейчас актуальна и набирает масштабы", - добавил он.

Федеральный проект "Оздоровление Волги" призван к концу 2024 года снизить объем сброса загрязненных сточных вод в 3 раза: с 3,17 куб. км до 1,05 куб. км. Всего к 2024 году будет построено и реконструировано около 180 очистных сооружений.

О нацпроекте

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.