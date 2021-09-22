В Австрии открылся чемпионат по профмастерству EuroSkills Graz 2021

ГРАЦ /Австрия/, 22 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Борискин/. Церемония открытия чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 стартовала в австрийском городе Грац, соревновательная часть пройдет 23-25 сентября, закрытие - 26 числа, Россию представят 57 конкурсантов, передает корреспондент ТАСС.

Состязания состоятся в "Деревне Навыков" на озере Шварцль. В чемпионате примут участие около 400 человек из 31 страны. Соревнования пройдут по 38 основным и 10 презентационным компетенциям. От РФ сборная WorldSkills Russia была сформирована по итогам отборочных соревнований, а также по результатам финала национального чемпионата "Молодые профессионалы" в 2020 году.

"Мы очень надеемся на хороший результат, тем более наша команда постоянно прирастает и само участие очень важно. Важно то, что очно проходит чемпионат в Граце, мы готовимся к чемпионату, который в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге", - сказал в беседе ТАСС глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он добавил, что состязания в Санкт-Петербурге пройдут в установленные сроки, подготовка идет планово. Россия также ведет переговоры с EuroSkills, чтобы максимально быть готовой к состязаниям, отметил министр.

"Для нашей страны это уже не новая история. Думаю, наша сборная показала во всех последних чемпионатах мировых и европейских достаточно высокий результат. Я знаю, у нас одна из самых многочисленных сборных. Скорее всего, мы первое общекомандное [место] должны взять", - сказал в свою очередь ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Интерактивные площадки и деловая программа

C 23 по 25 сентября на чемпионате для гостей будут организованы интерактивные площадки Try a Skill. Гости смогут попробовать себя в компетенциях, которые будут представлены на состязаниях. Здесь можно пообщаться с победителями чемпионатов мира и Европы по профмастерству, которые ответят на вопросы и расскажут о профессиях. Также компании Австрии поделятся возможностями трудоустройства.

23 сентября состоится деловая программа, которая будет посвящена теме "Будущее навыков". Спикерами станут известные на международном уровне эксперты в сфере образования, участие примут представители национальных и международных образовательных организаций, министерств, СМИ. Планируется представить доклады и провести дискуссии о профессиональном обучении, квалификациях и навыках, необходимых в Европе. Предполагается участие более 300 человек.

Вход и посещение первенства возможно при наличии отрицательного теста ПЦР. При его отсутствии перед входом на площадку будет предложено пройти тест на антиген COVID-19. Организаторы приняли профилактические меры против ковида: на площадках размешены антисептики, будет проводиться вентиляция помещений.

Чемпионаты EuroSkills - это первенства по профессиональному мастерству в Европе, проводимые раз в два года и направленные на повышение уровня подготовки кадров и профобразования. В 2023 году Россия впервые примет европейский чемпионат по профессиональному мастерству, EuroSkills планируется провести в Санкт-Петербурге с 16 по 20 августа.