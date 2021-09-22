В Госдуму внесли законопроект о сроке до шести лет за призывы к насилию в интернете

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Государственный совет Татарстана в среду внес в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания, включая лишение свободы на срок до шести лет, за распространение в интернете информации, побуждающей к совершению насилия или причинению себе вреда. Текст размещен в думской базе данных, в кабмине инициативу не поддержали.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей 207.3, согласно которой "организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан или нанесение вреда собственному здоровью" путем размещения информации деструктивного характера в интернете будет наказываться в том числе штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Если это преступление совершалось группой лиц по предварительному сговору, или же если такие действия повлекли причинение вреда человеку или иные тяжкие последствия, то за это последует уже лишение свободы на срок от двух до шести лет. Под деструктивной информацией подразумеваются "любые фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы, основным содержанием которых является умышленное применение насилия" людям или вреда себе.

В пояснительной записке авторы утверждают, что в настоящее время законодательством не предусмотрена ответственность за размещение в интернете "материалов, информации, пропагандирующих вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов". Речь идет о так называемых движениях "Schoolshoting", "Колумбайн". Такие материалы как правило содержат оправдание подобных деяний. Также не предусмотрено наказание за размещение "информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений", за исключением самоубийств.

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект. В кабмине указывают на то, что описанные деяния "в зависимости от юридически значимых обстоятельств могут быть квалифицированы как подстрекательство к преступлениям насильственного характера" и попадать под уже действующие статьи Уголовного кодекса.