Скворцова: потенциал создания радионуклидных препаратов в России изучат в Димитровграде

ДИМИТРОВГРАД /Ульяновская область/, 22 сентября. / ТАСС/. Власти Ульяновской области совместно с Научно-исследовательским институтом атомных реакторов и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) проведут в городе Димитровграде Ульяновской области исследования для изучения возможности организации отечественного производства радионуклидных лекарственных препаратов. Об этом в среду сообщила журналистам руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Мы сегодня провели совещание вместе с руководством Ульяновской области, с избранным губернатором региона Алексеем Юрьевичем Русских и с директором центра атомных реакторов (Научно-исследовательский институт атомных реакторов) Государственной корпорации Росатом - уникального центра в нашей стране, который создает сырье для производства радионуклидных препаратов. И мы все вместе договорились о новом направлении научных исследований, в которые будет вовлечен этот центр, где мы сегодня встретились (Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА), для возможности на базе того высококачественного сырья, которое Госкорпорация Росатом создает, производить уже лекарственные препараты, их испытывать и внедрять - радионуклидные лекарственные препараты", - сказала она.

Скворцова пояснила, что на данный момент такие препараты Россия закупает за рубежом. При этом их цены, по ее словам, существенно превышает стоимость получения российского сырья.

"Это одно из важных направлений нашего будущего совместного развития", - добавила руководитель ФМБА.

Радионуклиды (радиоактивные изотопы) входят в состав радиофармпрепаратов. Такие препараты применяются в основном в онкологии для лечения неоперабельных новообразований (опухолей или метастазов), а также в ревматологии и эндокринологии, в том числе для лечения заболеваний щитовидной железы.