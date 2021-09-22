Французский суд признал, что снявшие портреты Макрона в госучреждениях не совершили кражи

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Кассационный суд Франции вынес в среду решение по направленным ему запросам, в соответствии с которыми требовалось определить, являются ли кражей действия активистов, снимающих со стен в знак протеста портреты президента Эмманюэля Макрона в госучреждениях. Как посчитал суд, подобные акции относятся к сфере свободы выражения мнения и не должны приравниваться к хищению имущества.

Активисты "атаковали" портреты Макрона, так как считали, что он в недостаточной мере защищает климат планеты от потепления. Запрос был подан целым рядом групп, выступающих в защиту климата. Их представители ранее открыто совершали подобные поступки, снимая со стен в дневное время, то есть во время работы учреждений, портреты Макрона. Ассоциации протестовали против решений судов, которые расценили эти действия как "групповую кражу". В частности, такие акции протеста против недостаточных мер властей по защите климата были предприняты в 2019 году в Лионе и Эне, а также в ряде населенных пунктов поблизости от города Бордо.

Ранее апелляционный суд города Бордо отказался признать действия активистов одной из форм проявления свободы слова. Как отметила в этой связи кассационная инстанция, "данный суд не исполнил свою обязанность, которая заключалась в том, чтобы установить, не являлось ли уголовное осуждение рассматриваемых поступков непропорциональным нарушением свободы слова подсудимых". Теперь дело о "краже" портретов Макрона отправлено на пересмотр в суд Тулузы (юг Франции).