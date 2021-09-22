Болсонару встречался с Гутерришем перед выступлением в ООН 21 сентября

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару встречался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во вторник, накануне того, как стало известно о заражении высокопоставленного члена бразильской делегации коронавирусом. Это следует из рабочего графика Болсонару, опубликованного на сайте администрации главы государства.

Согласно рабочему расписанию бразильского лидера, он встречался с генсеком ООН непосредственно перед началом общеполитической дискуссии, которую традиционно открывает представитель Бразилии. Встреча политиков прошла в промежутке между 08:35 и 09:00 по местному времени (15:35-16:00 мск).

Перед этим Болсонару также встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, а днем ранее - с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Во вторник вечером стало известно о том, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, сопровождающий Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, заразился коронавирусом. Из-за этого чиновник пробудет на карантине в Нью-Йорке 14 дней, в то время как остальная делегация во главе с Болсонару тем же вечером вылетела в Бразилиа. Сам Кейрога, который еще до вступления в должность главы Минздрава в марте привился от коронавируса, сообщил, что чувствует себя хорошо.

Это уже второй случай заражения коронавирусом среди сопровождающих Болсонару в ООН госслужащих. Ранее стало известно о том, что инфекцию обнаружили у одного из членов передовой группы, работавшей над подготовкой визита бразильского лидера в США.