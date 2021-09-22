Депутат Латвии назвал законопроект о запрете георгиевской ленточки ограничением прав людей

РИГА, 22 сентября. /ТАСС/. Законопроект о введении в Латвии запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий является попыткой ограничить право людей на память о Победе. Об этом в среду заявил депутат Елгавской думы от партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) Андрей Пагор.

"22 сентября прошло заседание комиссии Сейма (парламента) по правам человека и общественным делам, где депутаты фантазировали на тему поправок к закону о собраниях, шествиях и пикетах. Да, именно глагол "фантазировать" прекрасно описывает ту ситуацию, которая была в комиссии. Главная цель - запретить использование георгиевской ленточки на публичных мероприятиях", - говорится в его заявлении, опубликованном на странице РСЛ в Facebook.

По его словам, после первого чтения этого законопроекта в Сейме не было подано ни одной поправки или предложения. "Теперь хотят продвигать законопроект без этого. Это говорит о том, что этот законопроект носит политический характер, и ограничения прав людей использовать георгиевскую ленточку совершенно не обоснованы. Комиссия по правам человека и общественным делам пытается ограничить права людей - право людей на память о Победе", - считает политик.

По его оценке, этот законопроект "сырой и с явным политическим заказом". "Национально озабоченные депутаты этим законопроектом хотят поставить георгиевскую ленточку в один ряд с символикой "Ваффен СС", - отметил он. "Ни в одной стране Евросоюза не запрещена георгиевская ленточка. Нет запрета в Литве и Эстонии", - подчеркнул Пагор.

Политик указал, что георгиевская ленточка давно стала символом всех участников празднования 9 Мая, символом объединения всех русских Латвии. "Нацпатриоты не понимают - борьба с символами бесполезна. Существует память, которую не сотрешь. Мы будем отмечать наш великий праздник и каждый год 9 мая приходить к нашему памятнику Победы с георгиевской ленточкой", - заявил он.

Борьба с георгиевской ленточкой

Сейм Латвии в сентябре прошлого года в первом чтении поддержал введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий - как развлекательных и праздничных, так и на собраниях, шествиях и пикетах. С таким предложением выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще в двух чтениях должен принять парламент, а после - утвердить президент Латвии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает попытки латвийских парламентариев законодательно запретить использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях в стране. Посольство РФ в Латвии также подвергло резкой критике это намерение властей.

В Латвии ранее уже пытались запретить георгиевские ленточки. В 2015 году группа депутатов подала на рассмотрение в Сейм соответствующий законопроект, который позже был исключен из повестки дня.