В Госдуму внесли проекты об усилении наказания за уклонение от лечения наркомании

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Государственный совет Татарстана в среду внес в Госдуму законопроекты о введении административной и уголовной ответственности за неоднократное уклонение от назначенного судом лечения наркомании. Текст размещен в думской базе данных, в кабмине инициативы не были поддержаны.

Так, Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой, согласно которой повторное в течение года уклонение от исполнения возложенной судьей обязанности прохождения диагностики, профилактики и лечения от наркомании, а также реабилитации без назначения врача "повлечет административный арест сроком от пятнадцати до тридцати суток либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов".

Для тех, кто уклоняется от лечения и после применения к ним административных норм, вторым законопроектом предусматривается уголовное наказание в виде обязательных работ на срок до 200 часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, ограничения свободы или лишения свободы на срок до одного года.

Правительство дало отрицательный отзыв на оба законопроекта, в кабмине предложенные нормы посчитали избыточными, так как уже сейчас есть возможность применить к уклонистам более суровое наказание.