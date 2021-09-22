Первую партию "Спутника Лайт" отправили в регионы Белоруссии

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник лайт" прошла контроль качества и отправлена в регионы Белоруссии, сообщили в эфире телеканала ОНТ в среду.

По его данным, каждая область получит по 30 тыс. доз, которые поступят в пункты вакцинации уже 23 сентября. "В настоящий момент на аптечном складе находится порядка миллиона доз вакцин - это и китайская вакцина (производства корпорации Sinopharm, которая в количестве 500 тыс. поступила в качестве гуманитарной помощи, и "Спутник V" белорусского производства, и "Спутник Лайт" из России", - сообщил в эфире ОНТ заместитель генерального директора - заведующий аптечным складом РУП "Белфармация" Артур Арбузов.

Ранее сообщалось, что 3 сентября партия вакцины "Спутник Лайт" в объеме 250 тыс. доз поступила в Белоруссию. Глава белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич отмечал, что "Спутник Лайт" предназначен и подтвержден в Белоруссии для применения в виде ревакцинации, вакцинации пациентов после перенесения COVID-19 и вакцинации молодежи до 23 лет. Министр выразил надежду, что вскоре "Спутник Лайт" начнут производить в республике в рамках взаимодействия с российскими партнерами на мощностях РУП "Белмедпрепараты".

С 1 октября 2020 года в Белоруссии началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население. В Белоруссию также доставили несколько партий китайской вакцины Vero Cell.