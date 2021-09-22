Адвокат Ярошенко заявил, что вопрос оказания россиянину медпомощи в тюрьме в США не решен

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Вопрос оказания в тюрьме в США медицинской помощи российскому летчику Константину Ярошенко до сих пор не решен. Об этом заявил ТАСС в среду адвокат россиянина Алексей Тарасов.

По его словам, подвижек в вопросе оказания медицинской помощи Ярошенко пока нет. "Эта тема постоянно поднимается - и мы эту тему поднимаем, и дипломаты эту тему поднимают, и другие заинтересованные лица, в том числе с американской стороны. Но пока этот вопрос никак не решен", - заявил он.

"Особенно остро стоит тема с зубами. Он просто не может жевать", - пояснил Тарасов, отметив, что обеспокоенность защиты вызывает также наличие у россиянина хронических заболеваний. Ранее Ярошенко неоднократно жаловался на состояние здоровья, при этом в тюремной медсанчасти его жалобы игнорировали. В июле он получил консультацию врача, было назначено лечение, однако, как сообщила на этой неделе ТАСС жена россиянина, "больше к Константину никто не приходил".

В понедельник суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство об освобождении Ярошенко по состоянию здоровья в связи с угрозой заражения его в тюрьме новым коронавирусом. Суд постановил, что, несмотря на наличие у россиянина хронических заболеваний, "нет обстоятельств, которые способствовали бы его освобождению в данный момент".

Соответствующее прошение было подано в декабре прошлого года. Защита обращала внимание на то, что Ярошенко ранее неоднократно подвергался хирургическому вмешательству, а также страдает от ряда заболеваний, в том числе гиперлипидемии, поэтому заражение коронавирусом в тюрьме для него "фактически будет означать смерть".

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские сотрудники федерального Управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.