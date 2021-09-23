Международная конференция к 75-летию Нюрнбергского процесса пройдет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Российские и иностранные ученые и юристы представят новые материалы и исследования на международной научно-практической конференции "Нюрнбергский процесс. Судьба и роль блокадного Ленинграда", приуроченной к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса. Как сообщила ТАСС директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, на конференции, которая будет транслироваться на трех языках, ожидается около 70 участников из-за рубежа.

Конференция организована Музеем обороны и блокады Ленинграда при поддержке правительства Санкт-Петербурга, главного управления Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Информационного центра ООН в России.

"Мы хотим наметить определенные векторы в исследовании истории обороны и блокады Ленинграда в свете оценок, которые были даны на Нюрнбергском процессе этой великой трагедии и факту величайшего человеческого героизма - жизни нашего города в условиях блокады. Мы ждем новых данных, новых выводов и возможно новых направлений в исследовании этой темы. Нам очень хотелось бы, чтобы эта конференция получила максимальный охват, для этого мы делаем онлайн-трансляцию на русском, немецком и английском языках. В режиме онлайн к нам смогут подключиться свыше 300 участников, в течение двух дней будет подключение более 70 участников из-за рубежа", - сказала Лезик.

Очно на конференции, по ее словам, будут присутствовать российские исследователи разных направлений - юристы, экономисты, представители следственных органов, историки, политологи, журналисты, которые изучают эту тему в различных аспектах.

Цели конференции

"Я надеюсь, что эта конференция будет интересна всем, кто занимается и интересуется историей блокадного Ленинграда, Ленинградской битвы, Нюрнбергского процесса и дальнейшего совершенствования международного права. На этой конференции будут изложены и вопросы подготовки документов обвинения нацистских преступников. К сожалению, не все обвинения, связанные с ленинградской блокадой, были приняты Нюрнбергским процессом. Но эти обвинения были положены в основу тех международных норм, которые в дальнейшем были приняты и использованы при рассмотрении злодеяний против человечности и преступлений нацистского характера", - рассказал ТАСС председатель Общественного совета Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Леонид Говоров.

На конференции 23-25 сентября пройдут панельные дискуссии, пленарные и рабочие заседания, на которых обсудят актуальность уроков и итогов мировых общественно-политических процессов в рамках Нюрнбергского трибунала, блокаду Ленинграда в материалах процесса, а также важность судебного процесса в сохранении исторической правды о преступлениях нацистов. Основной задачей конференции, по словам организаторов, будет подтверждение актуальности норм международного уголовного права и правосудия, заложенных в ходе процесса и поддержанных в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года, сохранение исторической памяти о Нюрнбергском процессе.