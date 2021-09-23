В крупнейшем нацпарке на Чукотке ученые обнаружили не описанное ранее растение

ТАСС, 23 сентября. Ученые обнаружили в озере нацпарка "Берингия" на Чукотке не описанные ранее водяные лютики, которые растут на глубине более 2 м, сообщила ТАСС пресс-секретарь особо охраняемой природной территории Влада Вольченко.

"В этом сезоне у нас работали сотрудники Института биологии внутренних вод им И. Д. Папанина РАН и Института биологических проблем Севера ДВО РАН, и это лето принесло важное открытие. В глубоких тундровых озерах Чукотки ученые обнаружили необычное растение - водяной лютик, который ранее не был описан наукой. По сообщению гидроботаников, лютик растет на глубине более 2 м: на дне ковром стелятся короткие побеги, а когда наступает время цветения, они очень быстро поднимаются к поверхности воды, растение быстро цветет и плодоносит, а потом стебли ломает волной и выносит на берег", - рассказала Вольченко.

У найденного нового вида лютиков семь лепестков, в то время как у большинства представителей этой группы растений по пять. Особенности собранных образцов гидроботаники будут изучать в лабораториях.

Нацпарк "Берингия" - самая восточная особо охраняемая природная территория в России, расположенная на Чукотке. Там насчитывается более 640 видов арктической флоры, а животный мир по своему богатству не имеет аналогов среди особо охраняемых природных территорий тундровой зоны и лесотундры России.