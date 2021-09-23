Специалисты регистрируют быстрый рост численности амурских тигров на юго-западе Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Численность особей краснокнижного амурского тигра, обитающего на территории обширного национального парка "Земля леопарда" в Приморье, выросла за год на треть, с 31 до 41 особи, сообщила в четверг пресс-служба нацпарка.

"На сегодняшний день местные охраняемые территории являются домом для 41 особи самых крупных представителей семейства кошачьих, а также 14 тигрят. Ранее, по данным за 2019 год, специалисты фиксировали 31 особь тигра. Новая информация была получена учеными путем анализа данных фотомониторинга. Рост численности редчайших кошек обусловлен надежной охраной территории и поддержанием кормовой базы", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, эти данные свидетельствуют не столько о скачке размножения тигра, сколько об увеличении плотности его распределения на юго-западе Приморского края, большую часть которого покрывает нацпарк. То есть количество тигров могло подрасти не только за счет новых выросших здесь тигрят, но и вследствие миграции тигров из соседних районов в более подходящие и безопасные для него районы нацпарка.

В национальном парке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь" обитает крупная группировка амурского тигра, а также ядро единственной в мире дикой популяции дальневосточных леопардов, которая насчитывает около 110 особей. Как отмечается в релизе, на "Земле леопарда" самая высокая плотность амурских тигров среди заповедников и нацпарков России.

Стабильный рост численности тигров и леопардов происходит одновременно, что подтверждает: тигры не ограничивают популяцию леопардов. Это обеспечивается ростом поголовья диких копытных на "Земле леопарда". Согласно последним авиаучетам, на охраняемой территории обитает до 22 тысяч пятнистых оленей, косуль и кабанов.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей. Это 95% мировой популяции зверя. В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.