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На Камчатке прошел первый розыгрыш призов среди вакцинировавшихся от коронавируса

В розыгрыше определили 15 победителей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Около 800 человек, привившихся от коронавируса в период с 13 сентября, приняли участие в первом розыгрыше ценных призов на Камчатке. Победителей определили путем выбора случайных номеров, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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"В розыгрыше было объявлено 15 победителей. Все жители, прошедшие вакцинацию первым или вторым компонентом в период с 13 сентября по 14 ноября, при регистрации на сайте смогут принять участие в розыгрыше призов. 17 ноября пройдет основной розыгрыш, в котором смогут участвовать все ранее прошедшие вакцинацию камчатцы. Главным призом станет отечественный внедорожник", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Камчатского края Александра Кузнецова.

Розыгрыши с вручением ценных призов, среди которых смартфоны, планшеты, телевизоры, фитнес-браслеты, соковыжималки и другие полезные гаджеты, будут проходить каждую неделю на местном телеканале и в официальном паблике Минздрава Камчатского края в Instagram.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 19,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. 15,4 тыс. пациентов выздоровели, 309 умерли. Первым компонентом вакцины привито более 84 тыс. человек.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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