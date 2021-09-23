Хабаровск полностью освободился от амурского паводка

ТАСС, 23 сентября. Паводковые воды реки Амур полностью ушли из Хабаровска, где больше месяца были подтоплены участки дорог, близлежащие села и дачные участки на островных территориях. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на утро 23 сентября 2021 года на территории Хабаровского края подтоплено 15 жилых домов, 139 приусадебных участков, 168 дачных участков, 39 земельных участков и 34 участка дорог. Город Хабаровск полностью освободился от воды", - говорится в сообщении.

По данным на утро четверга, вода в Амуре у Хабаровска находится на отметке 359 см. За прошедшие сутки в Хабаровском крае от воды также освободились девять участков дорог, около 20 дачных участков. В остальном ситуация находится без изменений. Под воздействием паводка остаются Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Ульчский районы. Подтоплены 14 жилых домов в селе Болонь Амурского района. В пяти муниципальных образованиях работают оценочные комиссии, которые обследуют жилые дома и автомобильные дороги и мосты.

Уровень реки Амур у Хабаровска достиг отметки неблагоприятного явления 7 августа. Тогда же краевые власти ввели режим ЧС в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и ряде районов. За это время было подтоплено более 1 тыс. дачных участков, села в пригороде краевого центра. Стабилизация гидрологической обстановки у Хабаровска зафиксирована с начала сентября.