Борис Джонсон заявил, что может взять имя в честь бога северного ветра

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что думал над тем, чтобы стать Бореем Джонсоном - в честь бога северного ветра в греческой мифологии и в знак поддержки возобновляемых источников энергии.

"Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном", - обратился он в среду к собравшимся в зале Генеральной Ассамблеи.

Выступление Джонсона было посвящено проблемам экологии и борьбе с изменениями климата, однако выстроил его британский премьер в шуточном стиле. Так, он вспомнил персонажа "Маппет-шоу" лягушонка Кермита. "Когда лягушонок Кермит сказал, что быть зеленым не просто, - я скажу, что он был не прав. Это и легко, и приятно, и правильно. А еще лягушонок Кермит слишком плохо относился к мисс Пигги", - указал Джонсон.

Однако британский премьер в поддержку своих взглядов на борьбу с изменениями климата обращался и к более серьезным авторитетам - например древнегреческому драматургу Софоклу.