В центре "Фобос" заявили, что похолодание и дожди сохранятся на юге России до выходных

ТАСС, 23 сентября. Неустойчивая погода, связанная с дождями при температуре воздуха ниже климатической нормы на несколько градусов, сохранится на юге России до выходных, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Во вторник свое наступление на юг России начал холодный атмосферный фронт, его прохождение сопровождалось сильными ливневыми дождями. Осадки накрыли во вторник Краснодарский край: в Сочи за 12 часов выпало 25 мм влаги, в Краснодаре - 36 мм, в Геленджике и Джубге - по 44 мм за половину суток, что сравнимо с половиной месячной нормы. Это вывело из строя инфраструктуру южных городов.

"Сейчас ливни охватили регионы Северного Кавказа. Дожди, в частности, обрушились на Нальчик и сохранятся там до выходных. Температура понизится до 12-13 градусов. <…> Господство прохладных воздушных масс до субботы будет сохраняться, и юг нашей страны будет лежать на пути атмосферных фронтов. Поэтому без дождей по-прежнему не обойдется, но таких сильных, как выпали на Кубани, уже не будет", - сказала Волосюк.

По прогнозам центра "Фобос", в выходные дни циклону удастся пробить атмосферный блок. Ненастный вихрь уйдет в Зауралье, а на его место распространится гребень азорского антициклона. В итоге дождевые тучи рассеются, в атмосфере восстановится западно-восточный перенос, и на Русскую равнину начнут поступать согретые Гольфстримом воздушные массы. Температура начнет быстро повышаться, температурный режим вернётся в рамки климата третьей декады сентября.

В конце недели в зоне октябрьской прохлады останется только северо-восток Русской равнины. На юг России вернется бархатный сезон, однако вода в море за неделю неизбежно ощутимо остынет.