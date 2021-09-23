"Ъ": ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. ГИБДД прекратила практику вынесения штрафов автомобилистам за превышение средней скорости. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на комментарий Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

"Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме", - указано в ответе управления на запрос. В ведомстве не уточнили, как давно и по какой причине больше не выписываются такие протоколы.

По данным издания, штрафы за превышение средней скорости не выносятся с августа, в Подмосковье - с мая-июня. При этом, по данным "Коммерсанта", в апреле вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минтрансу и Минюсту проработать и внести в правительство "предложения по законодательному закреплению ответственности" за превышение средней скорости.

Практика фиксации превышения средней скорости движения автомобиля с помощью двух камер существует в РФ с 2013 года. Время проезда машины фиксирует сначала первая камера, затем - вторая, расположенная на расстоянии от нее. В результате вычисляется средняя скорость автомобиля, выписывается штраф размером от 500 до 5 тыс. рублей. Как отмечает газета, подобных комплексов по стране до недавних пор насчитывалось около 1 тыс.