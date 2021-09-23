Пассажиры самолета British Аirways, вынужденно севшего в Ташкенте, вылетели в Лондон

ТАШКЕНТ, 23 сентября. /ТАСС/. Пассажиры Boeing-777 авиакомпании British Аirways, выполнявшего рейс по маршруту Исламабад - Лондон и из-за смерти 83-летней пассажирки совершившего вынужденную посадку в международном аэропорту Ташкента, вылетели в Лондон. Об этом в четверг сообщили корреспонденту ТАСС в администрации аэропорта.

"Пассажиры самолета British Аirways, который из-за смерти 83-летней пассажирки совершил вынужденную посадку в Ташкенте, и у которого после дозаправки отказал один из топливных насосов, вылетели к месту назначения", - сказал представитель аэропорта.

Накануне сообщалось, что 83-летняя пассажирка рейса Исламабад - Лондон почувствовала себя плохо, из-за чего командир корабля принял решение совершить вынужденную посадку в Ташкенте, но вскоре женщина умерла.

После дозаправки в Ташкенте у самолета отказал один из воздушных насосов, для устранения неисправности были привлечены сотрудники Uzbekistan Airways Technics, которым был оформлен допуск на судно.

Однако и после этого самолет не смог продолжать рейс. Как выяснилось, у экипажа закончилось полетная смена, и он, в соответствии с правилами безопасности, должен был отдохнуть. После этого стало известно, что в Ташкент вылетел резервный борт. Утром представитель администрации аэропорта сообщил, что совершивший вынужденную посадку борт вылетел из Ташкента без пассажиров.

Во время незапланированной стоянки около 200 пассажиров этого рейса находились в зале для транзитных пассажиров.