Рекультивацию челябинской городской свалки завершили с опережением графика

ЧЕЛЯБИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Федеральный экологический оператор, предприятие госкорпорации "Росатом", успешно завершил рекультивацию челябинской городской свалки с опережением графика практически на месяц. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

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В июне со ссылкой на пресс-службу областного правительства сообщалось, что закрытая в сентябре 2018 года свалка будет рекультивирована к ноябрю 2021 года.

"Работы по рекультивации окончены с опережением графика, по этому случаю Федеральный экологический оператор приглашает спортсменов и любителей активного образа жизни принять участие 25 сентября в гонке с препятствиями Eco Race. Трасса длиной в пять километров включает в себя более 20 препятствий. Спортсмены смогут пройти проверку на ловкость, устойчивость, силу, выносливость и баланс", - сказал собеседник агентства.

В министерстве рассказали, что работы по рекультивации начались в 2019 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Свалка стала крупнейшим в России объектом по площади рекультивации: в полезное использование возвращена территория площадью 74,5 га. "По итогам также улучшилась экологическая ситуация в Челябинске, где проживает свыше 1 млн человек - на 30% сократились выбросы вредных веществ в атмосферу города, прекратились сбросы фильтрата свалки, предотвращено отравление воды и земель", - отметил собеседник агентства.

В рамках федерального проекта "Чистая страна", входящего в нацпроект "Экология", предусмотрена ликвидация свалок. Одним из самых масштабных объектов в Челябинской области является свалка в областном центре, прежде функционировавшая с 1949 года. Челябинская городская свалка была рассчитана на 640 тыс. тонн отходов в год. В прежние годы мусор на свалке периодически горел, а фильтрат со свалки попадал в грунтовые воды и в реку Миасс.