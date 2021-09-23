Город Санья на Хайнане сократил срок выдачи рабочих виз ценным специалистам до двух дней

ХАЙКОУ /Китай/, 23 сентября. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье острова Хайнань благодаря режиму одного окна существенно ускорил оформление въездных документов для востребованных иностранных специалистов. Как сообщила газета "Санья жибао", срок выдачи рабочих виз и регистрации сократился до двух суток.

По данным издания, до этого прибывающие на остров граждане других государств должны были потратить гораздо больше времени, поскольку им следовало зарегистрировать в системе пакет документов, затем распечатать его и предоставить на рассмотрение местного управления науки, промышленности и информатизации. После получения разрешения на трудовую деятельность иностранец шел в управление общественной безопасности, где проходил регистрацию по месту проживания.

"Теперь подать заявление можно на сайте, после чего центр правительственных услуг города Санья пришлет на телефон текстовое сообщение, либо же сотрудник учреждения позвонит вам и пригласит на собеседование", - рассказала изданию гражданка Южно-Африканской Республики, получившая необходимые разрешения в кратчайшие сроки.

Согласно статистике, за последние три года Санья пригласил порядка 40 тыс. востребованных профессионалов. Среди стратегически важных направлений, в которых администрация города намерена активно содействовать найму и воспитанию квалифицированных специалистов, - научные исследования и инновационные разработки, туризм, образование, здравоохранение, культура, управление урбанизированными территориями, менеджмент, международные и молодежные проекты, информационные технологии и современное сельское хозяйство.