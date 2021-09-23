Украина ужесточила карантин

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Украина перешла с четверга на так называемый желтый уровень эпидемической опасности в связи со стремительным ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Украины, введя в действие более жесткие правила карантина.

Тем временем в стране за последние сутки - новый резкий рост распространения коронавирусной инфекции - подтверждено 7 866 новых случаев COVID-19 по сравнению с 6 574 по итогам вторника и 5 159 днем ранее, сообщил в четверг Минздрав. В среду госпитализировали 2 070 человек, скончались от осложнений вируса - 123 человека, выздоровели - 2 305 человек. Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), Днепропетровской (456) областях и в Киеве (467).

За время пандемии на Украине заболели 2 370 425 человек, выздоровели - 2 237 973, скончались - 55 284.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации Министерство здравоохранения Украины введет обязательную вакцинацию от COVID-19 работников учебных заведений, сотрудников министерств, органов власти и местных государственных администраций. По словам главы ведомства Виктора Ляшко, в стране уже вакцинировались медицинские работники, военные, работники структуры министерства внутренних дел, Национальная гвардия, спасатели. Он сказал, что вакцинированных среди них больше 80%, а в других органах государственной власти "ситуация не такая оптимистичная".

По данным Минздрава, на Украине, население которой составляет немногим более 41 млн человек, с начала прививочной кампании в стране полностью вакцинировали 5 299 317 человек.

Адаптивный карантин

В понедельник правительство Украины продлило до 31 декабря адаптивный карантин, введенный из-за пандемии. При адаптивном карантине существует разделение на зоны, ограничения устанавливаются в каждом регионе отдельно и зависят от эпидемической обстановки. Украина с июня находилась в зеленой зоне, однако в конце лета в стране начался ощутимый рост числа новых случаев инфицирования.

Желтый уровень эпидемической опасности обязывает носить маски в помещениях и общественном транспорте, придерживаться социальной дистанции в 1,5 м. При нем запрещаются массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м территории, заполненность кинотеатров и учреждений культуры более чем на 50%, спортзалов и фитнес-центров - более одного человека на 10 кв. м, работа учреждений образования, если менее 80% педсостава вакцинированы хотя бы одной дозой.

13 сентября кабинет министров внес изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Дополнительные нормы предусматривают разделение ковид-сертификатов на зеленые и желтые в зависимости от того, сколько человеку было введено компонентов вакцины от коронавируса, а также смягчают правила карантина для привитых. Также согласно этим правилам, ограничения желтой зоны не будут действовать, если не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь желтый или зеленый сертификат.