Рособрнадзор не планирует вводить обязательный ЕГЭ по литературе

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Обязательную сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе в ближайшей перспективе не планируют вводить, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора в четверг, комментируя инициативу КПРФ.

Ранее группа депутатов КПРФ во главе с лидером компартии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий добровольный принцип сдачи ЕГЭ. Также коммунисты предложили ввести обязательный ЕГЭ по литературе. Кроме того, авторы инициативы предлагают включить обязательную устную часть в ЕГЭ по истории и обществознанию.

"Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что ежегодно получают предложения о введении того или иного учебного предмета в перечень обязательных при проведении государственной итоговой аттестации.

В пресс-службе добавили, что для проверки общих речевых компетенций школьника, выявления уровня его речевой культуры, оценки умения рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию проводится итоговое сочинение. Оно "является литературоцентричным, так как содержит требование построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал".

"Вопрос увеличения числа обязательных учебных предметов государственной итоговой аттестации должен рассматриваться в плоскости целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства", - отметили в Рособрнадзоре.