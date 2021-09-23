Генпрокурор РФ предложил принять дополнительные меры против преступников из Афганистана

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил выработать дополнительные меры против проникновения преступных элементов под видом беженцев из Афганистана на территорию СНГ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, в четверг Краснов принял участие в 31-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) СНГ, которое проходит в столице Казахстана - Нур-Султане. Он поблагодарил коллег за доверие и переизбрание его председателем Координационного совета на 2022 год.

"В качестве моего первого поручения новому исполнительному секретарю я предлагаю в двухмесячный срок с участием всех наших прокуратур проработать совместные дополнительные меры по обеспечению защищенности наших территорий от проникающих из Афганистана под видом беженцев террористов, наркоторговцев и иных преступных элементов", - сказал Краснов, слова которого привели в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе заседания КСГП был утвержден план по реализации программы сотрудничества СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы. Краснов выразил уверенность, что участие КСГП в ее практической реализации обеспечит повышение защищенности государств и народов от трансграничных преступлений, включая актуальные угрозы, исходящие с территории Афганистана.