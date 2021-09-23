Путин направил приветствие участникам всероссийского форума профориентации "Проектория"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам всероссийского форума профессиональной ориентации "Проектория", который проходит в Ярославле. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

Заметив, что мероприятие проводится уже в девятый раз и традиционно объединяет на своей площадке старшеклассников, ведущие отечественные компании и образовательные организации, глава государства сделал акцент на том, что благодаря "Проектории" школьники "уже получили наглядное представление о многообразии профессий, о том, какие требования предъявляются к специалистам, проявили свои таланты в решении прикладных задач в перспективных направлениях - от развития городов и социального предпринимательства до науки, технологий и искусства, а в ходе общения с известными бизнесменами, опытными руководителями познакомились с проектной деятельностью, в основе которой - умение трудиться в команде и нестандартно мыслить, находить верные выходы из сложных ситуаций".

Президент констатировал, что современный мир быстро меняется, внедряются передовые технологии, появляются новые профессии и подходы к получению знаний. "Чтобы стать успешным в своем деле, сегодня недостаточно закончить школу, колледж, техникум, вуз. Необходимо постоянно самосовершенствоваться, приобретать навыки и компетенции на протяжении всей жизни и, конечно, попробовать свои силы в разных областях", - говорится в послании Путина.

"Уверен, что участие в "Проектории" помогло вам совершить множество увлекательных открытий и встретить друзей, вдохновило на творчество и интересные совместные проекты", - добавил глава государства.

Всероссийский форум "Проектория" проводится в Ярославле с 2013 года. Мероприятие собирает одаренных детей и подростков со всей страны, оно проходит под патронажем президента России. В этом году форум проходит с 21 по 23 сентября, его главной темой стало развитие навыков проектного менеджмента. Участники должны собрать команду, разработать и представить решение одной из актуальных для Ярославской области задач. Также для школьников проводятся профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии, игры и викторины, подготовлены интерактивные программы и танцевальный баттл роботов.