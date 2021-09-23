Кравцов: обучение в российских школах в пандемию проходит в привычном формате

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Обучение в российских школах на фоне пандемии проходит в традиционном формате, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в рамках рабочего визита в австрийский Грац, где проходит чемпионат профмастерства EuroSkills.

"Ряд технических решений, которые использовались во время вынужденного дистанционного обучения, мы взяли на вооружение и применяем и сейчас, когда учеба в школах идет в традиционном формате", - приводит пресс-служба министерства слова Кравцова.

Кравцов также встретился с министром образования, науки и исследований Австрии Хайнцем Фасманом. Главы ведомств обсудили направления развития системы образования двух стран и важнейшие векторы развития в изменившемся после пандемии мире. Кравцов отметил, что образование входит в число основных приоритетов государственной политики России.

"Мы работаем с нашим будущим - с детьми, и от всех нас зависит, какими они станут, каким будет наш мир. Несомненно, школы должны не только давать знания, но и прививать детям важнейшие общечеловеческие ценности. Поэтому мы уделяем особое внимание воспитательной работе на всех уровнях обучения - от школы до колледжей и вузов", - сказал он.

Хайнц Фасман в свою очередь отметил влияние цифровизации на развитие системы образования Австрии. "Мы видим беспрецедентные инвестиции в цифровизацию образования, меняется сама концепция учебного процесса - на первое место выходит индивидуальный подход к учащимся. Если раньше знания получали в школе, а дома закрепляли, то сейчас большой объем информации ребята получили дома, а в школу приходят для того, чтобы обсудить новые знания с педагогом", - привела пресс-служба Минпросвещения его слова.

Министры также обсудили перспективы развития образовательных ресурсов, возможность обмена опытом между специалистами разных стран и особенности системы аттестации учащихся. Также они затронули тему реализации права на образование по российским стандартам для граждан РФ, проживающих и работающих в Вене. В ходе встречи Кравцов пригласил Хайнца Фасмана на следующий чемпионат EuroSkills, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году.

О EuroSkills

Чемпионаты EuroSkills - это первенства по профессиональному мастерству в Европе, проводимые раз в два года и направленные на повышение уровня подготовки кадров и профобразования. Соревнования EuroSkills Graz 2021 проходят с 22 по 26 сентября. Россию представляют 57 конкурсантов.