Рок-фестиваль "Чернозем" в Воронеже перенесли на 2022 год из-за пандемии

ВОРОНЕЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Организаторы рок-фестиваля "Чернозем" из-за угрозы распространения коронавируса перенесли его на 2022 год. Об этом сообщается в четверг на официальной странице фестиваля во "ВКонтакте".

"Чернозем" перенесен на следующий год. <...> Получили постановление об отмене ранее выданного согласования на проведение мероприятия с целью недопущения распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

В 2020 году из-за запрета Роспотребнадзора фестиваль "Чернозем", который проводился под Тамбовом с 2015 года, не состоялся. В феврале 2021 года организаторы заявили о его переезде из Тамбовской области в Воронеж, где он по приглашению группы компаний "Хамина" должен был пройти 13-15 августа на летней площадке "Чернозем-парка" площадью 50 га, но был перенесен из-за угрозы распространения коронавируса на 24-26 сентября.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 128 980 случаев заражения коронавирусом, 108 286 человек выздоровели, 5 575 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.