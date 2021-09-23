Региональный маткапитал на Ямале разрешили тратить на покупку частного деревянного дома

ТАСС, 23 сентября. Ямальские парламентарии утвердили законопроект о внесении изменений в окружной закон о материнском капитале. Теперь многодетным семьям Ямала можно будет потратить региональный маткапитал на покупку или строительство деревянного дома, сообщили в четверг в пресс-службе Законодательного собрания Ямала.

"Это принципиальные изменения, которые особенно актуальны для многодетных семей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах, где недостаточно жилья в капитальном исполнении, а строительство такого жилья довольно затратно из-за сложной транспортной схемы. Учитывая стоимость и качество современного домостроения, люди предпочитают возводить деревянные дома. Мы понимаем запрос жителей и снимаем действующие ограничения на приобретение, строительство индивидуального жилого дома исключительно в капитальном исполнении", - цитирует пресс-служба председателя комитета по социальной политике Надежду Гудкову.

Кроме этого, конкретизируется понятие "многоквартирный дом капитального исполнения". Теперь это здание, материал наружных стен которого состоит из естественных или искусственных каменных материалов, кирпича, бетона, железобетона, а также панелей МХМ. Это позволит покупать жилье в многоквартирном доме с деревянными перекрытиями.

Также уточняются условия получения материнского капитала. Он не будет предоставляться гражданам, уже получившим региональный материнский капитал в другом субъекте РФ. Факт получения будет проверяться органами социальной защиты населения через Единую информационную систему.

На Ямале региональный материнский капитал является одним из самых высоких в стране и составляет 500 тыс. рублей. Он предоставляется на третьего и каждого последующего рожденного (усыновленного) ребенка. В дополнение к федеральным мерам поддержки в регионе на второго ребенка выплачивается 150 тыс. рублей. Материнский капитал может быть использован на улучшение жилищных условий и получение медицинской помощи членами семьи (родителями или детьми) в медицинских организациях, расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами.

За девять месяцев текущего года правом на материнский капитал воспользовалось 1,2 тыс. человек на сумму 476 млн рублей.