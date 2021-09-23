Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 1

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг остался на уровне 1. В Москве он немного вырос и составил 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в семи из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Ростовской, Свердловской областях и Красноярском крае индикатор равен 1,01, причем в последнем он превысил единицу впервые с 23 июля, в Воронежской области - 1,02, в Нижегородской и Самарской областях - 1,08, в Подмосковье - 1,17.

Меньше единицы коэффициент, помимо Москвы, в Иркутской области (0,99) и Санкт-Петербурге (0,77).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.