В Калининградской области 37% населения полностью вакцинировались от COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Почти 300 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в Калининградской области, сообщил губернатор Антон Алиханов в четверг в своем аккаунте в Instagram . Это 37% взрослого населения региона.

"По последним данным, в область нарастающим итогом поступило 449 819 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 318 975 человек, из них полностью завершили иммунизацию - 297 725", - сообщил он. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, полный курс вакцинации прошли около 37% взрослого населения области.

Алиханов отметил также, что "ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Калининградской области все еще остается непростой". "Начало осеннего эпидсезона опасно еще и тем, что существует риск появления микст-инфекции (грипп + ковид). Необходимо наращивать темпы вакцинации, в первую очередь, во благо собственного здоровья, а уже во вторую очередь, чтобы избежать массовых ограничений", - написал он.

По словам губернатора, область не испытывает каких-либо трудностей с поставками вакцины, ее достаточно. Привиться можно в поликлиниках по записи, и в мобильных прививочных пунктах, которые действуют в торговых центрах, во Дворце спорта, других местах.

В общей сложности в регионе развернуто 1 699 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией, из них 112 - с ИВЛ. Занято 1 376 коек, из них 58 - с ИВЛ.

"Чтобы не пополнять ряды заболевших, пожалуйста, прививайтесь, не подвергайте риску заражения свою семью", - призвал Алиханов, напомнив о соблюдении в общественных местах полноценного масочного режима.