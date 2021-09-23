Путин: Россия будет делать все, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не забывались

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международной научно-практической конференции "Нюрнбергский процесс. Судьба и роль блокадного Ленинграда". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Ваша встреча посвящена 75-летию Нюрнбергского процесса, который вынес правовой и нравственный приговор нацистским палачам и их пособникам. Одним из неопровержимых доказательств тягчайших преступлений гитлеровского режима стала блокада Ленинграда, которая привела к гибели от голода, холода и непрерывных бомбежек сотен тысяч его жителей - женщин, стариков, детей. <…> Мы всегда будем чтить стойкость жителей осажденного, но непокоренного Ленинграда, делать все от нас зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению и чтобы трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась", - говорится в послании Путина.

Президент напомнил, что блокада Ленинграда началась 80 лет назад, 8 сентября 1941 года. Эта дата, по словам президента, обращает к событиям Великой Отечественной войны, а также к страданиям и мужеству советского народа, который прошел "жертвенный, героический путь и благодаря своему единству и невиданной силе духа разгромил нацизм". Путин отметил, что общим долгом является память об этом великом подвиге, уроках прошлого, призывающих быть бдительными и противостоять экстремизму, ксенофобии, национальной нетерпимости.

"Уверен, что ваша представительная встреча будет способствовать этой благородной миссии", - добавил президент.

Конференция "Нюрнбергский процесс. Судьба и роль блокадного Ленинграда" организована Музеем обороны и блокады Ленинграда при поддержке правительства Санкт-Петербурга, главного управления Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Информационного центра ООН в России. На конференции 23-25 сентября пройдут панельные дискуссии, пленарные и рабочие заседания, на которых обсудят актуальность уроков и итогов мировых общественно-политических процессов в рамках Нюрнбергского трибунала, блокаду Ленинграда в материалах процесса, а также важность судебного процесса в сохранении исторической правды о преступлениях нацистов. Основной задачей конференции, по словам организаторов, будет подтверждение актуальности норм международного уголовного права и правосудия, заложенных в ходе процесса и поддержанных в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года, сохранение исторической памяти о Нюрнбергском процессе.