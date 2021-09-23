Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство дало отрицательный отзыв на внесенный депутатами от фракции ЛДПР законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в связи с тем, что авторы не указали источники финансирования своей инициативы. Заключение кабмина в четверг было размещено в думской электронной базе.

Как накопить на прибавку к пенсии?

"Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, принятие соответствующего федерального закона потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета", - указывают в кабмине. Вместе с тем "в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств", что является нарушением Бюджетного кодекса РФ.

В правительстве отметили, что ранее кабмином не поддерживались и предыдущие аналогичные законопроекты. "С учетом изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает", - указано в заключении.

Законопроектом, внесенным в Госдуму в конце июля 2021 года, предлагалось возобновить 1 января 2022 года индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. По мнению либерал-демократов, отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к данной категории граждан.