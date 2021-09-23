Над островом Пальма из-за извержения создадут зоны ограниченного воздушного пространства

МАДРИД, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Испании решили создать две зоны ограниченного воздушного пространства над островом Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где происходит извержение вулкана. Об этом сообщило в четверг в Twitter предприятие, управляющее аэронавигацией в Испании.

"Правительственная делегация на Канарских островах обратилась с просьбой создать две зоны ограниченного воздушного пространства до окончания чрезвычайной ситуации, в которые могут входить [самолеты] только государственных сил и органов безопасности, службы экстренной помощи, государственные воздушные суда и [самолеты], должным образом уполномоченные, - говорится в публикации. - Это не влияет на коммерческую авиацию, которая не пролетает над этими двумя ограниченными зонами. Речь идет об облегчении работы экстренных служб".

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили около 350 домов, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек.

Пока никто не пострадал. Сейчас власти ожидают, когда потоки лавы достигнут побережья Пальмы. Контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.

Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.