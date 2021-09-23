Суд признал законным включение Маетной и Рождественского в список журналистов-иноагентов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в четверг признал законным решение включить корреспондента издания "Север.Реалии" Елизаветы Маетной и журналиста Ильи Рождественского (сотрудничает с радиостанцией "Радио Свобода", признанной иноагентом) в перечень журналистов, выполняющих функции иностранного агента. Об этом ТАСС рассказал их адвокат Леонид Соловьев.

"Суд сегодня признал законным включение Рождественского и Маетной в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Он отклонил наш иск, в котором мы требовали отмену включения в этот реестр. Мы, конечно, будем обжаловать данное решение суда", - сказал он. По словам адвоката, суд не дал ознакомиться ему и самим журналистам с материалами, на основании которых их включили в перечень иноагентов.

Маетная и Рождественский были включены Минюстом в реестр иноагентов в июле этого года. Они заявили, что будут добиваться отмены этого решения через суд.