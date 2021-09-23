Кириенко: около 1,5 тыс. проектов претендуют на гранты фонда культурных инициатив

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. проектов претендуют на гранты в рамках первого конкурса президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Предварительно мы понимаем, что у нас 1 478 проектов на общую сумму 3 млрд 261 млн рублей. Вот этот список сейчас экспертный совет представит, завтра координационный комитет его окончательно утвердит", - сказал Кириенко.

Планируется, что итоговый список победителей будет опубликован в пятницу вечером, уточнил он.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Общий фонд грантового конкурса ПФКИ составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства предназначены для авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.