Песков заявил, что самоизоляция не ведет к снижению активности работы Путина

"Еще раз повторяю, это относительная самоизоляция, это минимизация личных контактов, - сказал Песков. - Дополнительные меры предосторожности не помешают, тем более это никоим образом не ведет к снижению активности работы президента и к содержанию его работы".

Песков отметил, что случаи заражения коронавирусной инфекцией продолжают выявлять в Кремле в единичном порядке, в том числе в пресс-службе и в других подразделениях. "Вы видите, во-первых, цифры у нас постепенно пошли вверх, - сказал Песков. - [В Кремле] продолжаются какие-то единичные случаи заболевания [ковидом], и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях".