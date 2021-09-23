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Пандемия COVID-19
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Песков заявил, что самоизоляция не ведет к снижению активности работы Путина

Пресс-секретарь президента также отметил, что случаи заражения коронавирусной инфекцией продолжают выявлять в Кремле в единичном порядке

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Самоизоляция президента РФ Владимира Путина никак не влияет на его рабочую активность, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Еще раз повторяю, это относительная самоизоляция, это минимизация личных контактов, - сказал Песков. - Дополнительные меры предосторожности не помешают, тем более это никоим образом не ведет к снижению активности работы президента и к содержанию его работы".

Песков отметил, что случаи заражения коронавирусной инфекцией продолжают выявлять в Кремле в единичном порядке, в том числе в пресс-службе и в других подразделениях. "Вы видите, во-первых, цифры у нас постепенно пошли вверх, - сказал Песков. - [В Кремле] продолжаются какие-то единичные случаи заболевания [ковидом], и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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