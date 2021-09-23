В мировой рейтинг QS по трудоустройству выпускников вошли 14 вузов из России

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Четырнадцать российских университетов вошли мировой рейтинг QS по трудоустройству выпускников. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в четверг британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).

Самую высокую позицию среди российских университетов в рейтинге QS Graduate Employability Rankings 2022, проведенном для анализа взаимосвязи между деятельностью высших учебных заведений и последующим трудоустройством их выпускников, сохранил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ). Флагман российского образования входит в группу вузов с местами от 121-го до 130-го. Это означает снижение в рейтинге по сравнению с прошлым годом (101-110).

При этом в QS отметили, что МГУ занимает 68-е место в мире по показателю "Репутация среди работодателей", который был рассчитан по результатам опроса более 75 тыс. представителей организаций-работодателей, участвующих в принятии решений о найме сотрудников. Он также занимает 23-е место в мире по показателю "Достижения выпускников". В этом разделе эксперты QS проанализировали более 40 тыс. наиболее творческих, состоятельных и предприимчивых личностей, а также наиболее успешных лидеров в сферах инноваций и благотворительности, чтобы выявить университеты, выпускники которых оказывают ощутимое влияние на изменения в мире.

На втором месте среди российских вузов - в группе 171-180 - идет Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Он улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом, когда был в группе 201-250. Замыкает тройку лидеров от России Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ, 171-180).

Российские вузы в рейтинге

Россию также представляют Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", МГИМО (оба 201-250), Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (251-300). В группу 301-500 рейтинга попали Университет ИТМО, Московский физико-технический институт, Новосибирский государственный университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Уральский федеральный университет. Новосибирский государственный технический университет расположился в группе списка 501+.

Мнение эксперта

"Новый рейтинг лучших университетов по трудоустраиваемости выпускников QS 2022 года показывает, что восемь из 14 российских вузов - участников рейтинга входят в топ-200 по показателю "Доля трудоустроившихся выпускников", более того, один из них находится на высшей строчке по данному показателю. Шесть российских вузов входят в топ-200 по показателю "Взаимодействие работодателей и студентов", - прокомментировал результаты исследования директор аналитического центра QS Бен Саутер.

"Вместе с тем по показателю "Партнерские связи с работодателями", который измеряет сотрудничество университетов с глобальными компаниями в области высокоцитируемых и влиятельных исследований, ни один российский вуз не входит в топ-200. Более пристальное внимание к этому стратегическому аспекту будет способствовать повышению глобальной конкурентоспособности российских высших учебных заведений", - заметил он.

Мировые лидеры

В мировых лидерах рейтинга вновь оказались вузы из Соединенных Штатов Америки. На первом месте идет Массачусетский технологический институт, на втором - Стэнфордский университет, на третьем - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Позиции этих учебных заведений - точно так же, как и вузов на шести первых строчках, - остались неизменными.

Дальнейшая первая десятка рейтинга выглядит следующим образом: Сиднейский университет (Австралия, 4-й), Гарвардский Университет (США, 5-й), Университет Цинхуа (Китай, 6-й), Оксфордский университет (Великобритания, 7-й), Мельбурнский университет (Австралия, 8-й), Корнеллский университет (США, 9-й), Гонконгский университет (Гонконг, 10-й).

При подготовке рейтинга использовалась методология, при которой репутация среди работодателей отвечает за 30% итогового результата, успешность выпускников - 25%, партнерство с работодателями - 25%, взаимодействие между работодателем и студентом - 10%, трудоустройство выпускников - 10%.