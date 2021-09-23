В Югре около 150 классов перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сентября. /ТАСС/. Ученики около 150 классов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) переведены на дистанционное обучение из-за новых случаев заболевания COVID-19 в образовательных учреждениях. Об этом ТАСС сообщил в четверг директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ранее в Югре на дистанционное обучение были переведены 74 класса в 36 школах региона.

"В Югре в настоящее время около 150 классов на дистанционном образовании из-за коронавирусной инфекции. Это примерно 4 тыс. учеников. Больше всего в крупных городах", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска ТАСС уточнили, что в городе полностью переведено на дистанционное обучение две школы. "Решение принято на основании постановления главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 13 по 19 сентября в регионе зарегистрировано 1 052 случая коронавирусной инфекции, что составляет 62,5 на 100 тыс., что выше предыдущей недели на 5,2% (плюс 52 случая).

В Югре с конца июня наблюдалось ухудшение эпидемической ситуации, число инфицированных коронавирусом за сутки достигало показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 23 сентября общее количество заразившихся в регионе превысило 73,9 тыс., выздоровели 70,4 тыс. человек, умерли 1 092 пациента.