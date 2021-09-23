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Правительство вдвое увеличило количество ежегодных премий для СМИ

Теперь в России будут вручать 20 премий

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство увеличило с 10 до 20 количество ежегодных премий, которые вручаются в области средств массовой информации. Такое постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

"Ранее в России вручалось 10 таких премий. Теперь их будет вдвое больше. Размер каждой награды остался прежним - один миллион рублей", - говорится в сообщении.

Премия правительства в области СМИ была учреждена в 2005 году. Она присуждается работникам и творческим коллективам российских, а также зарубежных средств массовой информации на русском языке за значительные профессиональные достижения. Претендовать на награду могут как отдельные соискатели, так и журналистские коллективы. Основанием для принятия решений служат предложения Совета по присуждению премий в области СМИ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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