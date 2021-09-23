В Омске запустили две котельные, отключенные от газа из-за долгов перед "Газпромом"

ОМСК, 23 сентября. /ТАСС/. Две котельные в Омске, которые не смогли начать 16 сентября отопительный сезон после прекращения подачи газа из-за многомиллионных долгов перед компанией "Газпром межрегионгаз Омск", запущены, тепло начало поступать в дома и социальные объекты. Об этом сообщил журналистам министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Гаак.

Две котельные муниципальной "Тепловой компании", по сетям которой подается тепло в большую часть домов Омска, были отключены от газоснабжения, так как задолженность компании за газ превысила 823 млн рублей. Эти котельные обеспечивали теплом часть жилых домов в районе Старый Кировск и Ленинском округе. Всего здесь проживают более 400 тыс. человек. Суд по требованию прокуратуры обязал поставщика газа в качестве обеспечительной меры возобновить подачу топлива.

"По состоянию на сегодняшнее утро все котельные запущены, сейчас идет циркуляция по всем теплотрассам", - сказал Гаак.

В мэрии Омска уточнили, что тепло уже должно начать поступать в многоквартирные дома и соцобъекты. "На сетях постепенно повышается температура и давление в трубопроводах, и если где-то в квартирах или иных зданиях еще холодно, то в ближайшие два дня температура должна нормализоваться", - отметили в мэрии. Отопительный сезон в Омске начался 16 сентября.

По данным городской администрации, задолженность "Тепловой компании" за газ составляет 823,3 млн рублей. До конца года она оплатит задолженность за газ в размере 608,23 млн рублей. Кредиторская задолженность в этом случае на начало 2022 года составит 683,34 млн рублей.

"Тепловая компания" производит тепло на 26 котельных и осуществляет теплоснабжение от 12 муниципальных котельных и пяти источников компании "ОмскРТС". От ее сетей теплом обеспечиваются 90% потребителей в городе.