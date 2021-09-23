Британские друиды отметили праздник Мабон среди камней Стоунхенджа

СТОУНХЕНДЖ /Уилтшир, Англия/, 23 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Больше 300 человек встретили в четверг восход солнца внутри неолитического комплекса Стоунхендж, отмечая языческий праздник урожая Албан Элвэд, также известный под названием Мабон. За церемонией проводов лета следили люди, приехавшие из разных частей Соединенного Королевства, Германии, США, Японии и других стран.

"В день осеннего равноденствия друиды отмечают окончание лета и приближение зимы. С сегодняшнего дня ночи будут становиться все длиннее вплоть до праздника зимнего солнцестояния, который обычно собирает здесь тысячи человек", - рассказал ТАСС верховный друид Великобритании Ролло Моуфлинг.

"Многие современные язычники используют для сегодняшнего праздника кельтское название Мабон, но больше он, конечно, известен как празднование осеннего равноденствия - Албан Элвэд на валлийском, - продолжает друид. - Во время карантина мы очень небольшой компанией собирались за пределами каменного кольца - у Пяточного камня, - соблюдая правила социального дистанцирования. Сегодняшняя церемония - первая с 2019 года, которую мы проводим внутри".

Дни осеннего и весеннего равноденствий, а также зимнего и летнего солнцестояний - редкий шанс попасть внутрь каменного круга и прикоснуться к камням, причем сделать это бесплатно. В обычные дни большинство посетителей не могут подойти к мегалитам ближе, чем на десяток метров, ради сохранности монумента, который до пандемии COVID-19 ежегодно посещало больше миллиона человек. Лишь несколько раз в году доступ внутрь круга открывается для всех из уважения к последователям неоязыческих религиозных течений, которые совершают там свои ритуалы, восходящие к древним солярным культам.

"Самый редкий гость на этих церемониях - солнце, - говорит сотрудник фонда "Английское наследие" Найджел, обеспечивающий безопасность посетителей. - К сожалению, обычно во время солнцестояний и равноденствий его скрывают густые облака, но сегодня - счастливое исключение. Очень кстати, учитывая, что это первая официальная церемония с начала пандемии".

Памятник под угрозой?

Стоунхендж - группа гигантских камней до 7 м высотой, установленных кругом на Солсберийской равнине (графство Уилтшир, Юго- Западная Англия) в период между 3000 и 2000 годами до нашей эры. Памятник, расположенный в 130 км от Лондона, не сохранился в первозданном виде, но многотонные стоячие камни, которые хорошо видно издалека, до сих пор производят огромное впечатление. Сам Стоунхендж и его окрестности, которые также крайне интересны с точки зрения археологии, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.

Сейчас памятник каменного века рискует потерять этот статус из-за планов британского правительства построить рядом с ним тоннель, спрятав под землю оживленный участок шоссе А303, которое пролегает всего в 100 м от кромлеха - каменного круга.

Предполагается, что проект, который обсуждают еще с начала 90-х годов прошлого века, позволит улучшить пеший доступ к памятнику и сделать место паломничества язычников со всего света чуть более тихим и умиротворяющим. Часть противников проекта считает, что добиться такого эффекта можно, лишь увеличив длину туннеля хотя бы в полтора раза, однако стоимость строительства уже оценивается в £1,7 млрд ($2,3 млрд). При этом большинство активистов считает, что тоннель вообще нельзя прокладывать, так как при работах будет уничтожено множество ценных археологических материалов, которые скрывают древние курганы, и исчезнет родник, рядом с которым обосновались первые люди, заселившие равнину после окончания ледникового периода.

"В правительстве уверяют, что это делается на благо памятника, но в действительности строительство отравит природу, уничтожит артефакты, которые еще не успели найти археологи, и лишит людей возможности законно попасть на прилегающую к Стоунхенджу территорию, не платя за вход, который обязан быть свободным. Поверьте, все это делается ради наживы", - заявила ТАСС участница церемонии по имени Кэткинс, принадлежащая к кочевой коммуне хиппи и ирландских цыган, стоящих табором рядом со Стоунхенджем.

Усилия активистов, пытающихся помешать строительству, недавно принесли плоды. В конце июля на их сторону встал Высокий суд Лондона, обязав кабмин еще раз оценить ущерб, который может нанести культурному наследию проект, уже успевший получить одобрение профильного министерства.