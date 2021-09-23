В мире сделали более 6 млрд прививок от коронавируса

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 6 млрд. Более половины из них приходятся на три страны - Китай (2,18 млрд), Индию (0,84 млрд) и США (0,4 млрд), свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

На данный момент в мире сделано 6,002 млрд прививок от коронавируса. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только количество сертифицированных доз вакцин от ковида и число сделанных прививок.

В таких государствах, как Испания, Мальта, Исландия, Португалия, ОАЭ и Сейшельские острова хотя бы одним компонентом привились уже более 75% населения. В России, согласно подсчетам ТАСС на основе данных региональных властей, число прошедших первый этап вакцинации на прошлой неделе превысило 47 млн.

При этом, по словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, в 50 странах мира, в основном африканских, к концу сентября не удастся достичь поставленной ранее ВОЗ цели по охвату не менее 10% населения прививками от коронавируса.

По подсчетам экспертов агентства Bloomberg, сделанных сейчас в мире прививок достаточно, чтобы полностью вакцинировать 38,7% населения планеты, а средние темпы вакцинации составляют свыше 33 млн доз в день. Если они будут сохранены, то через шесть месяцев удастся добиться 75% вакцинации населения Земли.

Всего в мире в гражданском обороте находятся более десяти вакцин от коронавируса, в том числе российские "Спутник V", "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак", препараты американского концерна Pfizer и его германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также продукция американских разработчиков Moderna и Johnson & Johnson.