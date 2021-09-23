На месторождении, снабжающем газом север Омской области, осталась одна работающая скважина

ОМСК, 23 сентября. /ТАСС/. Три северных района Омской области, которые снабжаются газом из Тевризского месторождения, входят в зиму в условиях хуже, чем год назад, из-за отказа одной из двух работающих скважин, сообщил в четверг ТАСС министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Антон Гаак. При ограничении подачи газа, которое будет введено с приходом сильных морозов, населению придется перейти на альтернативные виды топлива.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в Тарском, Знаменском и Таврическом районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. Из-за выросшего в сильные морозы потребления газа и истощения месторождения жители вынуждены были отапливать помещения дровами и электрическими нагревателями. Зимой 2020 года газ в этих районах подавался только для нужд приготовления пищи.

"По факту в этом году мы входим в отопительный сезон еще хуже, чем в прошлом году. Если в прошлом у нас было две рабочих скважины, одна из которых могла работать до наступления отрицательных температур, то за это лето мы провели геофизические исследования, и сейчас понимаем, что эта скважина обводнена и ее использование невозможно", - сказал Гаак.

Министр отметил, что для жителей этих районов это означает, что нехватка газа наступит раньше, чем в прошлом году. "Это не позволяет обеспечивать теплоснабжение потребителей, соответствующие ограничения будут вводиться по меру того, как будет исчерпываться баланс добычи газа и его потребления", - подчеркнул он.

По его словам, в настоящий момент специалисты корпорации "Газпром", которая согласилась помочь омским властям попробовать увеличить добычу газа на месторождении, готовятся к бурению второго ствола в одной скважин. "Работы не закончены, поэтому мы входим в отопительный сезон всего с одной скважиной", - пояснил министр.

Ранее власти Омской области выделили 25 млн рублей на подготовку этих трех районов к отопительному сезону. На эти средства организовывалось альтернативное теплоснабжение, приобретались электрокотлы, отопительные приборы, удлинители и т. д. Гаак добавил, что прошлой зимой правительство региона выплатила пострадавшим жителям единоразовую компенсацию выросших затрат на электроэнергию или покупку дров. Этой зимой решение о необходимости выделения средств будет принято уже в новом году после оценки сложившейся ситуации.