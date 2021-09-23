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Центр им. Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков

В случае принятия положительного решения о регистрации препарат будет применяться для защиты подростков от ковида "исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей"
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минздрав России получил документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции для подростков. Об этом в четверг ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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"В Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-ковид-вак-М". В соответствии с установленной процедурой, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата", - сказал он.

Кузнецов отметил, что в случае принятия положительного решения о регистрации вакцины препарат будет производиться и применяться для защиты подростков от коронавирусной инфекции "исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей".

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