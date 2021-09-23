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Минтруд: кабмин не поддержал проект по индексации пенсий из-за его непроработанности

В министерстве заявили, что поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Отзыв правительственной комиссии по законопроектной деятельности на проект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам не касается идеи индексации пенсии как таковой. Проект был отклонен ввиду его непроработанности, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

Ранее сообщалось, что правительство дало отрицательный отзыв на внесенный депутатами от фракции ЛДПР законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в связи с тем, что авторы не указали источники финансирования своей инициативы.

"Направленный правительством отзыв на законопроект ЛДПР об индексации касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а конкретного законопроекта. Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств. Ввиду непроработанности законопроект был отклонен", - рассказали в министерстве.

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