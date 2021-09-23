Власти Ленинградской области назвали ситуацию с коронавирусом в регионе напряженной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Ленинградской области напряженная, увеличивается число новых случаев заражения и пациентов, нуждающихся в госпитализации, власти разворачивают дополнительные койки. Об этом в четверг на заседании правительства региона сообщил глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

"Мы видим сейчас хоть не большой, но достаточно отчетливый рост пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении, рост пациентов, которые нуждаются в госпитализации. <...> Этот небольшой ежедневный рост потребовал от нас буквально вчера развернуть дополнительно 115 коек, чтобы неснижаемый запас коечного фонда был достаточный. Поэтому на сегодня у нас развернуто 1 484 койки", - пояснил он.

По словам Вылегжанина, сегодня в стационарах занято 1 160 специализированных коек. "Количество пациентов на ИВЛ за последние месяцы не изменилось - 29-30 человек. За сутки в больницы поступило 116 человек - обычная ситуация для последних дней", - сказал он.

Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк, ситуация по коронавирусу продолжает оставаться напряженной, увеличивается число внебольничных пневмоний и госпитализаций. Он отметила, что власти увеличили уровень тестирования по сравнению с началом сентября. "Если в начале сентября у нас он был 230-250, то на прошедшей неделе мы держали уровень 277-280. Но мы должны увеличивать эти цифры", - сказала она.

Заболеваемость групп населения

По словам Историк, сейчас заболеваемость ковидом наблюдается среди детей. Также вызывает опасение, что достаточно большое количество заболевших фиксируется среди пенсионеров старше 65 лет, эта цифра превысила 20% от общего числа заболевших. Определяющей группой при этом остается работающее население от 39 до 50 лет и старше. Коэффициент распространения инфекции превысил допустимый уровень и составляет 1,1.

"По ковиду сегодня закрыты 36 отдельных классов в 19 школах - это 973 человека в пяти районах Ленинградской области. <...> В детских садах закрыты 28 отдельных групп в 20 детских садах - 354 ребенка в восьми районах Ленинградской области", - сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов. Он отметил, что в Ленобласти также закрыт 31 отдельный класс в 14 школах и 39 групп в 32 детских садах из-за случаев ОРВИ.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 67 549 человек, выздоровели 51 879, умер 2 451. За минувшие сутки в регионе выявили 224 случая заражения.

Темпы вакцинации

Вылегжанин также сообщил, что темпы вакцинации от коронавируса в Ленобласти снизились в пять раз.

"Безусловно, для того чтобы получить результат надолго, никаких других мероприятий, кроме вакцинации, у нас не существует. <…> Последний месяц мы прививаем около 2 тыс. человек в день первым компонентом. На пике нашей работы в середине лета мы прививали от 10 до 12 тыс. человек. К сожалению, эти темпы не удалось сохранить исключительно в результате того, что приверженность наших жителей к вакцинации сейчас минимальна, ее нет", - рассказал Вылегжанин.

По данным правительства Ленинградской области, всего в регионе прошли вакцинацию 561 260 человек. Как отметил глава комитета, первым компонентом вакцины привились 35,8% населения области. При этом охват вакцинацией среди лиц старше 60 лет, по его словам, выше 40%.

"Все наши пункты вакцинации работают, их 111. Пункты работают до 9 вечера, работают по выходным, у нас массовая выездная работа. Мы видим, что пункты не перегружены, запас вакцины более чем достаточный", - отметил Вылегжанин.